Русия се е опитала да блокира WhatsApp и да наложи "последяващото си приложение"

Страната привлича хората към държавна платформа, което ще се използва за проследяване, според мнозина

12.02.2026 | 06:45 ч. 2
Снимка: Pixabay

Русия се опита „напълно да блокира“ платформата на Meta – WhatsApp, в страната, съобщи говорител на компанията пред Ройтерс снощи.

По-рано в. „Файненшъл таймс“ съобщи, че руските власти са заличили приложението за съобщения с около 100 млн. потребители от онлайн регистъра, поддържан от Роскомнадзор - руския интернет регулатор.

WhatsApp каза, че блокирането на приложението е опит от страна на Русия да привлече потребителите към „държавно контролирано приложение за наблюдение“.

„Продължаваме да правим всичко по силите си, за да задържим потребителите свързани“, заяви компанията, цитирана от БТА..

Руските власти налагат конкурентно държавно приложение, наречено „Макс“, което според критиците може да се използва за проследяване на потребители. Руските държавни медии отхвърлиха тези твърдения като неверни.

Миналата година Русия започна да ограничава някои от обажданията през приложението, както и през „Телеграм“, обвинявайки чуждестранните платформи, че не сътрудничат на органите на реда по случаи на измами и тероризъм.

