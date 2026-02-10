Може ли Русия да надхитри САЩ по време на мирните преговори за Украйна?

Руските власти нямат желание да спрат почти 4-годишното нахлуване на Русия в съседна Украйна и смятат, че могат да "надхитрят“ Съединените щати по време на преговорите с Вашингтон за това как да се сложи край на войната, заяви висш служител на европейското разузнаване пред Асошиейтед прес.

Каупо Росин, ръководителят на естонската служба за външно разузнаване, заяви, че Москва печели време в преговорите с Вашингтон и "няма абсолютно никаква дискусия за това как наистина да се сътрудничи със САЩ по смислен начин“.

Росин, който говори на онлайн брифинг с репортери преди публикуването на годишния доклад за сигурността на Естония във вторник, заяви, че констатациите се основават на разузнавателна информация, която страната му е събрала от "вътрешни руски дискусии“. Той не уточни как е получена информацията. В естонския доклад се казва, че е малко вероятно Русия да атакува НАТО тази или следващата година, но че Москва остава опасна, докато се опитва да изгради въоръжените си сили.

Руските представители публично настояват, че искат споразумение чрез преговори, но показват малка готовност за компромис и остават непреклонни, че исканията им трябва да бъдат изпълнени.

Лиспват признаци за напредък

Разговорите, проведени с посредничеството на САЩ между пратеници от Русия и Украйна през последните седмици, бяха описани от представители на двете страни като конструктивни и позитивни, но няма признаци за напредък по ключови въпроси в дискусиите.

Руският президент Владимир Путин "в главата си все още мисли, че всъщност може да спечели военно (в Украйна) в някакъв момент“, каза Росин.

Служител на Белия дом отговори на коментарите на естонския ръководител на разузнаването и заяви, че преговарящите на президента са постигнали "огромен напредък“ в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Въпреки че размяната на затворници се случва спорадично от май, те посочиха по-специално неотдавнашното споразумение в Абу Даби между САЩ, Украйна и Русия за освобождаване на повече от 300 затворници.

Това споразумение е доказателство, че усилията за прекратяване на войната напредват, каза служителят, на когото е предоставена анонимност, тъй като не е имал разрешение да говори публично.

В индикация, че президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да ускори инерцията на мирните усилия, украинският президент Володимир Зеленски заяви миналата седмица, че Вашингтон е дал на Украйна и Русия краен срок през юни за постигане на споразумение. През последната година Тръмп е определил няколко крайни срока, които са дошли и отминали без видими последици.

Фиона Хил, експерт по Русия и съветник на Тръмп по време на първия му мандат, заяви, че Тръмп и неговите служители разпространяват история, която изобразява президента на САЩ като миротворец и поради тази причина не са заинтересовани да променят оценката си, че Путин иска да сложи край на войната.

И двамата лидери, каза тя пред AP, "се нуждаят от тяхната версия на събитията да се разиграе“ и се придържат към своята версия на истината - Путин като победител в Украйна, а Тръмп като този, който сключва сделки.

Американските представители смятат, че Путин иска мир

Въпреки че Тръмп многократно е намеквал, че Путин иска мир, той понякога изглежда разочарован от хладкия подход на руския лидер към преговорите.

От гледна точка на разузнаването, Росин каза, че не знае защо американските представители смятат, че руският лидер иска да сложи край на войната.

Фиона Хил е на мнение, че не е ясно каква разузнавателна информация получава Тръмп за Русия - или дали изобщо я чете.

Той разчита до голяма степен на водещите си преговарящи, специалния пратеник Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер, за които Хил каза, че може да им е трудно да повярват, че щетите върху руската икономика, причинени от войната, са цена, която Путин е готов да плати за Украйна.

Позовавайки се на съобщения, че Уиткоф е присъствал на срещи с Путин без преводач от Държавния департамент на САЩ, тя постави под въпрос дали пратениците на Тръмп са разбирали какво се казва на срещите и предположи, че представителите може би "селективно“ търсят това, което искат да чуят.

Путин е фиксиран върху контрола над цяла Украйна и идеята "е толкова дълбоко в главата му“, че е с приоритет пред всичко останало, включително икономиката, каза Росин, предполагайки, че конфликтът ще продължи под някаква форма няколко години.

Той каза, че позицията на Путин може да се промени само ако ситуацията в Русия или на фронтовата линия стане "катастрофална“, заплашвайки властта му. Засега руският лидер все още вярва, че може да завладее Украйна и да "надхитри всички“, каза Росин.

Една от причините Путин да смята, че може да спечели военно в Украйна е, че "определено“ получава някаква невярна информация от своите служители, каза шефът на естонското разузнаване.

Не всички руски служители обаче вярват, че печелят войната в Украйна, каза Росин.

"Колкото по-надолу в хранителната верига се спускате“, толкова повече хората разбират "колко лошо е всъщност положението на място“, каза той, докато по-високопоставените служители са по-оптимистични, защото получават по-положителни доклади. Росин посочи примери за служители, на които е било казано, че руските сили са превзели украински селища, когато това не е било вярно.

Докладите, които пристигат на бюрото на Путин, може да са "много по-оптимистични“ от ситуацията на място, защото Путин иска да види само успех, каза Росин.

Както на Тръмп, така и на Путин вероятно им се казва това, което искат да чуят, от хора, които искат да им угодят.