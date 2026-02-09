IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кремъл: Русия и САЩ работят за изпълнение на споразуменията, постигнати в Аляска

В Анкъридж бяха постигнати редица разбирателства

09.02.2026 | 13:08 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия и Съединените щати работят за изпълнение на споразуменията, постигнати от президентите на двете страни в Аляска. Това съобщи на брифинг прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков, предава ТАСС.

„Работата продължава“, увери той.

По думите му, „духът на закотвянето“ е набор от взаимни договорености между Русия и Съединените щати, които биха могли да доведат до пробив, включително в споразумение между Москва и Киев.

„В Анкъридж бяха постигнати редица разбирателства, които бяха изразени още преди Анкъридж, по време на посещението на г-н [Стивън] Виткоф тук“, обясни говорителят на Кремъл, отговаряйки на въпроса какво представлява този „дух“. „И след това необходимостта от среща на върха стана неотложна.“

„Този ​​набор от постигнати разбирателства е духът на Анкъридж“, каза Песков. „Тези разбирателства, постигнати в Анкъридж, са фундаментални и именно тези разбирателства могат да ускорят процеса на уреждане и да позволят пробив.“

Песков добави още, че Кремъл не би искал „да навлиза в подробности“:

„Оставаме убедени, че е в най-добрия интерес на въпроса тези разговори да се водят при закрити врати и да не се ангажираме с каквато и да е публична, мегафонна дипломация“.

