Силна буря във Франция взе жертва

Опасни ветрове преминаха и през Испания

13.02.2026 | 07:41 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Човек загина при силна буря във Франция. Според информация в медиите става дума за шофьор на камион, чийто автомобил е бил ударен от падащи клони.

Около 850 000 домакинства в Южна Франция са останали без ток, съобщи електроразпределителната компания "Енеди" пред френски медии, предаде БНТ.А.

В 5 френски региона е обявена най-високата степен на предупреждение за буря – червен код. През нощта бяха отчетени пориви на вятъра със скорост до 160 км/ч. Това доведе до нарушения в разписанието на влаковете.

В испанската област Каталуния, където се намира Барселона, властите също обявиха червен код заради силни ветрове и като предпазна мярка затвориха училищата.

Според службата за гражданска защита падане на дърво е ранило тежко човек, а няколко железопътни и пътни участъка временно са били блокирани от паднали дървета.

На остров Майорка вятърът е достигнал 150 км/ч в някои планински райони, заяви метеорологичната служба AEMET. Няма информация за жертви или сериозни щети.

