80-годишна пешеходка загина след удар от камион

Пътното произшествие е станало в с. Стряма

23.02.2026 | 16:45 ч.
Снимка: БГНЕС

Възрастна жена е загинала при пътно произшествие в село Стряма, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. 

По предварителни данни около 10:00 ч., извършващ маневра на заден ход товарен автомобил, ударил 80-годишна пешеходка, чиято смърт е констатирана от пристигналия лекарски екип.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни.

Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Разследването по досъдебното производство продължават служители от Районното управление в Раковски.

В началото на месеца 89-годишна жена почина, след като бе блъсната от автомобил на жилищен паркинг в Асеновград.

