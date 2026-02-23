80-годишна пешеходка загина след удар от камион

Възрастна жена е загинала при пътно произшествие в село Стряма, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.
По предварителни данни около 10:00 ч., извършващ маневра на заден ход товарен автомобил, ударил 80-годишна пешеходка, чиято смърт е констатирана от пристигналия лекарски екип.
Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни.
Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Разследването по досъдебното производство продължават служители от Районното управление в Раковски.
В началото на месеца 89-годишна жена почина, след като бе блъсната от автомобил на жилищен паркинг в Асеновград.