Транспортът в София пред нова криза, Терзиев събира синдикатите

Кметът на София Васил Терзиев ще проведе срещна със синдикатите в транспорта днес, съобщава БГНЕС. Причина за срещата е избегването на нова криза в столичния транспорт. "Служителите в транспорта не бива да бъдат употребявани за чужди политически кампании", категоричен е кметът.

Терзиев посочва председателят на транспортната комисия към СО и съветник от БСП Иван Таков за човек, който "заплашва със стачки и задълбочава проблема, така че системата да става все по-зависима от кризисни решения".

В пост в социалната мрежа Тезриев припомня транспортната криза от миналата година, когато шофьорите искаха по-високи заплати, а София остана без наземен градски транспорт дни наред.

"Сега отново слушаме призиви “държавата да даде още.“ Такива липсваха през целия мандат на кабинета “Желязков” и нищо не беше направено, за да се реши структурно проблемът с финансирането на столичния транспорт. Радетелите за “диалог” и “спешни решения” се активизираха при стъпването на кабинета Гюров. Добре. А какво ще последва?", попита Терзиев.

"Истината е, че проблемът не е само в размера на заплатите. Проблемът е в управлението. Проблемът е в 18-годишните автобуси с по 700 000 км пробег, които директорът на Столичния автотранспорт иска да закупи на скандални цени. И в договор за природен газ, който ще отчислява комисиони на посредник, при положение че дружеството има лиценз да купува директно. Проблемът е и в постоянното отлагане от мнозинството в общинския съвет на започването на прозрачни конкурси за избор на професионално ръководство на транспортните дружества. Проблемът е и в отказа на общинския съвет, от който г-н Таков е част, да се допусне одит на транспортните дружества, за да стане ясно как се управляват средствата”, каза Терзиев преди срещата със синдикатите.

Терзиев е категоричен, че основаната цел е хората в транспорта да имат сигурност и устоичиви заплати.

Според Тодор Капитанов от КНСБ се подготвят серия от протести. "Ние тръгваме в серия от протестни действия на различни институции. Отново за градския транспорт ще чуете някои неща, за пощите. Ще чуете неща за АПИ, които в цялата страна ще протестират", каза Капитанов, цитиран от общественото радио по-рано днес.