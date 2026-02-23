IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Млад мъж е арестуван за убийството на 41-годишен след нанесен побой

Оставен е в ареста за постоянно

23.02.2026 | 16:37 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Мъж е арестуван в Ловеч за смъртта на 41-годишен мъж, след като му нанесъл побой, съобщиха от МВР. 

Сигнал за престъплението е получен около 3:30 часа на 20 февруари (петък) от 42-годишна жена. Тя е съобщила, че 41-годишният ѝ приятел е бил пребит от 25-годишен. Конфликтът е възникнал в района на изоставен строеж след Богоявленския мост в Ловеч. На място веднага са изпратени криминалисти и полицейски патрул. Пребитият мъж бил открит в безсъзнание и с наранявания по главата. Той е откаран с екип на Спешна медицинска помощ в болницата в града, а след това е транспортиран до лечебно заведение в Плевен. 

Няколко часа по-късно от болницата са съобщили, че мъжът е починал. 

По случая е образувано досъдебно производство, като 25-годишният е задържан. По искане на Окръжната прокуратура в Ловеч днес съдът остави за постоянно в ареста мъжа. 

Разследването по случая продължава. 

