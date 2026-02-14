Украински войници са пленили българин, който се е биел на страната на Русия

Украински войници са пленили българин на служба в руската армия на Източния фронт, съобщава изданието "Украинска правда", позовавайки се на съобщение в страницата на 20-ти полк на безпилотни системи "К-2".

Според командир на рота от 115-та отделна механизирана бригада, цитиран във въпросната публикация, българинът е бил задържан, докато се придвижвал към украинските позиции в неуточнен участък на Купянско-Лиманското направление.

"Предложихме на противника да сложи оръжие. Противникът се съгласи и се предаде. Отведохме го в блиндажа, обискирахме го и намерихме паспорт на гражданин на България".

По думите на украинския офицер пленникът е бил изведен от зоната на бойните действия с помощта на наземен роботизиран комплекс, като е бил вързан, за да не опита бягство. По време на евакуацията руснаците са се опитали с безпилотен летателен апарат да ударят роботизирания комплекс и собствения си войник, но безуспешно, съобщава БНР.

Във видеоклипа, разпространен от украинските военни, се вижда и мъж във военна униформа, с вързани ръце и шапка, захлупена върху лицето, който говори на руски:

"Благодаря на 115-та бригада, че ме взеха в плен. Благодаря на К-2, че ме изведоха. Благодаря. Слава на Украйна!".

От българското външно министерство засега не са излезли с позиция.