Обама отговори на Тръмп за расисткия клип: Липса на политически етикет

Бившият президент на САЩ Барак Обама критикува липсата на срам и приличие в политическия дискурс, след като Доналд Тръмп публикува видео в социалната си мрежа Truth Social, в което Обама и първата дама Мишел са показани за кратко с лица на маймуни, предаде АФП. Това е първият път, когато Обама реагира на публикацията.

В интервю Обама заяви, че „дискурсът се е свел до ниво на жестокост, което не сме виждали преди“. Той отбеляза, че мнозинството американци намират подобно поведение за обезпокоително и че липсата на приличие и уважение към институциите е станала норма в социалните мрежи и телевизията.

Обама също прогнозира, че подобни действия могат да навредят на републиканците на междинните избори и че „в крайна сметка отговорът ще дойде от американския народ“. Той добави, че Тръмп е заявил, че подкрепя основната теза на видеото за изборни измами, но не е виждал обидния клип в края му.

Освен това бившият президент критикува имиграционната политика на Тръмп в Минесота, където федерални агенти проведоха масови арести и обиски, при които имаше два смъртоносни инцидента. Обама нарече поведението на агентите „типично за авторитарни държави и диктатури“ и „дълбоко обезпокоително и опасно“.

В същото време той похвали гражданите и общностите, които се противопоставят на операциите чрез организирани мирни протести, заснемане на действията на агентите и публично отстояване принципите на закона. „Такова героично, устойчиво поведение от обикновени хора е това, което трябва да ни дава надежда“, каза Обама.

Имиграционната операция предизвика национално възмущение и протести. На 14 февруари финансирането на Министерството на вътрешната сигурност бе частично блокирано, докато законодателите спореха за начина, по който Американската имиграционна и митническа служба провежда операциите си. Демократите се противопоставят на ново финансиране, докато не бъдат въведени значителни промени в практиките на агенцията.