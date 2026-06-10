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Асен Василев: Свръхдефицитът за 2026 г. е наложен превантивно

През 2025 г. нещата взеха да излизат от коловоз, каза депутатът

10.06.2026 | 09:10 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев коментира, че процедурата по свръхдефицит е наложена превантивно и е в нарушение на регламента.

"През 2025 г. нещата взеха да излизат от коловоз. Процедурата по свръхдефицит казва, че няма причина за 2025 г. да сме в свръхдефицит. Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 г. Това е в нарушение на регламента. В процедурата по свръхдефицит трябва да си над 3%, а те официално казват, че сме 2,9%”, обясни пред БНТ бившият финансов министър.

“Последно бях финансов министър през април 2024 г., не знам колко правителства ще се упражняват върху тежкото наследство. Последният бюджет, който моят екип е писал, завършихме с 3% дефицит”, обясни Василев и добави:

"От 2009–2021 г., когато аз взех да управлявам бюджетите на страната, имаме две години без дефицит. Въпросът е този дефицит как се харчи – дали го планираш, или го харчиш в края на годината за фирми, приближени до властта”.

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Василев каза и в кое перо би спестил пари в бюджета. "В тези 7,4% има ръст на издръжката – кафе, вода, нови коли, ремонти. Трябва да се преразгледа подоходната политика – всичко това, което се е вдигнало с 50/60%, няма как да продължи по този начин. Ако има някакъв “автоматизъм“ някъде, той трябва да отговаря на две условия – да е социално значима професия и да има недостиг на кадри. В момента имаме една професия, която отговаря на това, и това са медиците”.

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