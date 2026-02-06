Скандал: Тръмп публикува AI клип, показа Барак и Мишел Обама като маймуни ВИДЕО

Доналд Тръмп отново предизвика буря от коментари, публикувайки конспиративно AI видео, в което Барак и Мишел Обама са изобразени като мймуни. Съвсем естествено клипчето предизвика обсъждане сред демократите.

Към края на едноминутно видео, публикувано на платформата Truth Social на Тръмп, семейство Обама са показани с лица върху маймуни за около една секунда. Песента The Lion Sleeps Tonight върви на заден план.

Видеото повтаря неверни твърдения, че компанията за броене на бюлетини Dominion Voting Systems е помогнала за кражбата на изборите през 2020 г. от Тръмп.

Видеото е било харесвано повече от 1000 пъти в социалната мрежа на президента.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys.

Офисът на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, потенциален кандидат за президент на Демократическата партия през 2028 г. и виден критик на Тръмп, разкритикува публикацията.

"Отвратително поведение от страна на президента. Всеки един републиканец трябва да осъди това. Сега“, публикува Нюсъм в X.

Бен Роудс, бивш висш съветник по националната сигурност и близък довереник на Барак Обама, също осъди изображенията.

"Нека Тръмп и неговите расистки последователи да преследват факта, че бъдещите американци ще приемат семейство Обама като любими фигури, докато го изучават като петно ​​върху нашата история“, написа той още в X.

Барак Обама е единственият чернокож президент в историята на САЩ и подкрепи опонентката на Тръмп Камала Харис, по време на кампанията му на президентските избори през 2024 г.

През първата година от втория си мандат в Белия дом Тръмп засили използването на хиперреалистични, но изфабрикувани визуализации в Truth Social и други платформи, често прославяйки себе си, докато осмиваше критиците си.

Той използва провокативните публикации, за да обедини консервативната си база.

През 2025 г. той публикува видеоклип с изкуствен интелект, на който Обама е арестуван в Овалния кабинет и се появява зад решетките в оранжев гащеризон.

По-късно той публикува клип с изкуствен интелект на лидера на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис, който е чернокож, с фалшиви мустаци и сомбреро.

След завръщането си в Белия дом, републиканецът Тръмп е критикуван от опонентите си за това, че е водил кръстоносен поход срещу програмите за многообразие, равенство и приобщаване (DEI).

Едно от първите действия на Тръмп като президент беше да прекрати всички федерални правителствени програми за DEI, включително свързаните с тях политики във военните.

Стремежът да се отърват въоръжените сили от това, което Тръмп е осмивал като "пробудени“ инициативи, доведе и до премахването от някои рафтове на военните академии на десетки книги, които обхващат историята на дискриминацията в САЩ.

Федералните програми за борба с дискриминацията в САЩ са родени от борбата за граждански права през 60-те години на миналия век, водена главно от чернокожи американци, за равенство и справедливост след стотици години робство, чието премахване през 1865 г. доведе до прилагането на други институционални форми на расизъм, пише AFP.