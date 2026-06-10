Трайчо Трайков: Работата на районен кмет е висш пилотаж

Бившият служебен министър Трайчо Трайков е кандидат за кмет на район “Средец”. Той е издигнат от КП “Продължаваме Промяната - Демократична България”. По думите му Столична община “плаче” за функционален анализ и пренареждане на процесите.

“Изкуственият интелект може драстично да промени комуникацията с гражданите. Ако имате изкуствен интелект, чатбот, свързан с деловодната система на общината, може на секундата да се предаде информация на човека, който го интересува, и гражданинът да не разбере, че не говори с истински човек. Само това, ако го направите, може с 20% да вдигнете ефективността, без нищо друго да правите”, коментира пред БНТ Трайков.

Вечният проблем с паркирането

По отношение на един от най-наболелите въпроси - за паркирането в столицата, Трайков каза, че една от възможностите е обособяване на зони за паркиране, в които живущите да имат предимство.

“Наличието на паркоместа, другото е обезкуражаване на транзитния и проходящия трафик. Едното е свързано с инвестиции, другото с рестрикции. По отношение на новите паркоместа – проектът, по който работим в района, е голям подземен паркинг под улица “Гурко“. Изграждането, по наша преценка, ще е от догодина, няма да има затваряния, а ще е лента по лента”, каза още кандидатът за районен кмет.

По думите му работата на такъв пост е “висш пилотаж”.

“Трябва да навигираме с общински съвет, със Столична община, граждани и фирми”, каза още Трайков.