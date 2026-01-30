Заловиха над пет тона марихуана и оръжия в село в Сърбия

Сръбската полиция конфискува най-голямото еднократно количество марихуана, откривано в историята на страната, след като при мащабна операция в село Конюх близо до Крушевац бяха иззети над пет тона от наркотика, предаде регионалната телевизия Ен1.

Акцията е проведена в имот и складови помещения, използвани от организирана престъпна група, съобщиха източници от Прокуратурата за организирана престъпност пред телевизията.

Освен марихуаната органите на реда са иззели незаконен арсенал от оръжия, включително най-малко четири автоматични пушки, противотанкова ракетна установка М80, боеприпаси, както и парични средства в размер на над 1,5 млн. сръбски динара. В складовете са открити и технически средства за пакетиране и разпространение на марихуаната – везни, вакуумни машини и опаковъчни материали. По данни на прокуратурата наркотикът е съхраняван в помещения на фирмата "Флораком" и е бил предназначен за пазара в Белград.

В рамките на операцията са арестувани трима души, които са заподозрени за членове на организирана престъпна група, отбелязва Ен1. Разследването продължава, като задържаните предстои да бъдат разпитани от Специалната прокуратура за организирана престъпност.

Министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич потвърди, че става дума за рекордно количество. По думите му операцията е резултат от координирани действия между полицията и прокуратурата и представлява значителен удар срещу наркотрафика.

Случаят предизвика и политически реакции, след като лидерът на опозиционното Народно движение на Сърбия Мирослав Алексич заяви, че един от арестуваните е Раде Спасоевич – местен общински съветник от управляващата Сръбска прогресивна партия в Крушевац. Алексич твърди, че задържаният има близки връзки със семейството на министъра на отбраната на Сърбия Братислав Гашич. До момента полицията не е потвърдила официално тези твърдения, отбелязва Ен1.

Гашич от своя страна заяви, че операцията доказва, че "в Сърбия няма защитени лица", и подчерта, че борбата с престъпността и корупцията се води без изключения. Той обвини опозиционни представители в опит за политизиране на акцията и призова за признание към работата на полицията и службите за сигурност.

