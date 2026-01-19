Близо 700 килограма марихуана хванаха на "Лесово"

Близо 700 килограма марихуана са установени при специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) на митнически пункт „Лесово“, съобщиха от прокуратурата. Наркотичното вещество е било предварително пакетирано и укрито в специално изграден тайник на товарна композиция, пътуваща от България към Турция.

Подробности по случая ще бъдат съобщени пред медиите на брифинг по-късно днес в сградата на Областната дирекция на МВР от окръжния прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев, заместник-директора на ГДБОП старши комисар Емил Борисов, Стефан Бакалов – началник отдел „Борба с наркотрафика“ в Агенция „Митници“ и Илия Илиев – началник на Митнически пункт „Лесово“.