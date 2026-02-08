Много трудно политиката на ЕЦБ би могла да повлияе на инфлацията в България в момента. Това заяви експертът от Delta Stock Мартин Търпанов в ефира на Money.bg.

Той посочи, че инфлацията в България е по-висока от средната за Еврозоната. Търпанов разказа повече за заседанието на ЕЦБ, на което за първи път участва и български представител.

"Посланието беше, че в момента основният лихвен процент в Еврозоната е на такова ниво, че нито възпрепятства икономиката, нито стимулира инфлацията. Беше отбелязано, че инфлацията е малко по-ниска от таргета. Последните данни показват 1,7% за Еврозоната, а таргетът е 2%, но беше отбелязано, че това е била и прогнозата на ЕЦБ и затова тя продължава да държи лихвите на това сравнително ниско ниво", посочи още специалистът пред Bulgaria ON AIR.

"Другото, което показват данните, е, че най-голямата икономика - германската, вече не е в рецесия. И като цяло Еврозоната започва леко да се оттласква като икономически растеж. Да, анемично, но се оттласква... Колкото и да звучи скромно, очакванията са, че тази година растежът на Еврозоната ще надмине един процент, което спрямо предходните години е оттласкване - и на фона на всички, които предричат краха на европейската икономика", заключи Търпанов.