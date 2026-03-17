Ана Уинтур и Ан Хатауей с уникална съвместна поява на наградите „Оскар“

Двете дами направиха забавна препратка към емблематичния филм, чиято втора част ще излезе съвсем скоро

17.03.2026 | 20:37 ч. 2
Снимка: Getty Images

Една от най-обсъжданите и забавни сцени на наградите „Оскар“ 2026 се оказа неочакваната съвместна поява на Ана Уинтур и Ан Хатауей.

Модната икона и емблематичен главен редакционен директор на Vogue излезе на сцената заедно със звездата от „Дяволът носи Прада“. Двете дами представиха наградите за най-добър дизайн на костюми и най-добър грим и прическа на 98-ата церемония на Академията.

Моментът бързо привлече вниманието на зрителите, тъй като двете направиха директна и много забавна препратка към култовия филм „Дяволът носи Прада“ от 2006 г. Лентата, в която Ан Хатауей играе младата журналистка Анди Сакс, е вдъхновена от едноименния роман на Лорън Уайзбъргър, а героинята Миранда Пристли – изиграна от Мерил Стрийп – от години се смята за персонаж, вдъхновен от самата Ана Уинтур.

Продукцията има две номинации за „Оскар“, пет номинации за БАФТА, две номинации за Critics Choice Awards, две номинации за „Златен глобус“ и една награда, спечелена от Мерил Стрийп, за невероятното ѝ превъплъщение. 

