Къде спира водата в София на 25 февруари?

На 25 февруари, сряда, във връзка с разкриване на уличен водопровод по ул. „Лешникова гора“, кв. „Драгалевци“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

в.з. „Габаро – Азмата“ и в.з. „Киноцентъра“, зоната между ул. „Невена Коканова“, ул. „Боянска“, ул. „Проф. Любомир Андрейчин“, ул. „Веселин Стоянов“, ул. „Паскал Паскалев“ и ул. „Лешникова гора“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:

ул. „Боянска“ ъгъла ул. „Невена Коканова“.

ул. „Лешникова гора“ ъгъла ул. „Стойко Владиславов“.

На 25 февруари, сряда, във връзка с монтаж на спирателни кранове на ул. „Цар Симеон I“, с. Мърчаево се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

ул. „Кало“, ул. 23, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Черешова градина“, ул. „Церова поляна“, махала Бурновска и махала Толумска.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Цар Симеон I“ на кръстовището с ул. 24.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.