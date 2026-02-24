Къде спира водата в София на 25 февруари?

На 25 февруари, сряда, във връзка с разкриване на уличен водопровод по ул. „Лешникова гора“, кв. „Драгалевци“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:
в.з. „Габаро – Азмата“ и в.з. „Киноцентъра“, зоната между ул. „Невена Коканова“, ул. „Боянска“, ул. „Проф. Любомир Андрейчин“, ул. „Веселин Стоянов“, ул. „Паскал Паскалев“ и ул. „Лешникова гора“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:
ул. „Боянска“ ъгъла ул. „Невена Коканова“.
ул. „Лешникова гора“ ъгъла ул. „Стойко Владиславов“.
На 25 февруари, сряда, във връзка с монтаж на спирателни кранове на ул. „Цар Симеон I“, с. Мърчаево се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:
ул. „Кало“, ул. 23, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Черешова градина“, ул. „Церова поляна“, махала Бурновска и махала Толумска.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Цар Симеон I“ на кръстовището с ул. 24.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.