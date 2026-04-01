Крал Чарлз III и кралица Камила ще посетят САЩ в края на април

Бъкингамският дворец потвърди, че крал Чарлз ще осъществи планиваното държавно посещение в САЩ в края на април, въпреки че някои от политиците имаха известни резерви и дори го определиха като "унижение" на фона на войната, която Доналд Тръмп води в Иран.

Съобщението за посещението дойде само минути след като Тръмп предприе поредна словесна атака срещу Обединеното кралство, заявявайки, че страната трябва да се научи да "се бори за себе си“ и да взема самолетно гориво от Близкия изток, използвайки сила. Миналата седмица Тръмп критикува британските военни, заявявайки, че самолетоносачите му са "играчки“ и нежелани.

"Да изпратим краля на държавно посещение в САЩ, след като Тръмп нарече нашия Кралски флот като "играчки“, е унижение и знак за правителство, твърде слабо, за да се изправи срещу побойниците.“ Какво ужасно нещо трябва да направи Тръмп, за да накара правителството да се вразуми и да отмени държавното посещение?“, възмути се лидерът на либералните демократи Ед Дейви, цитиран от The Guardian.

Посещението на краля и кралицата ще “отбележи историческите връзки и съвременното двустранно партньорство между Обединеното кралство и Съединените щати“, се казва в изявлението, цитирано от AFP.

Визитата ще съвпадне с отбелязването на 250-годишнината от независимостта на САЩ, а след нея кралят ще направи официално посещение и в Бермудските острови - британска отвъдморска територия.

Това ще е първото посещение на Чарлз в САЩ като крал. Миналата година монархът посрещна Доналд Тръмп с пищно тържество и официална вечеря, военни паради, въздушно шоу, а републиканецът остана много доволен.

Точните дати на визитата на Негово величество ще бъдат обявени допълнително.