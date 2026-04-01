Ново оръжие за Израел: Micro-TAVOR пристигат в ключов момент

Israel Weapon Industries (IWI) заяви в понеделник, че е доставила нова партида пушки X95 Micro-TAVOR на Израелските отбранителни сили (IDF) в координация с израелското Министерство на отбраната. Доставката е предназначена да подпомогне незабавната готовност на силите и да поддържа изискванията за пехотно оборудване при текущи оперативни условия, пише Defence Express.

Според IWI, „IWI подкрепя готовността на IDF с нова доставка на пушки X95 Micro-TAVOR, в координация с израелското Министерство на отбраната. Компактни, надеждни и създадени за съвременни бойни условия.“

Непосредствената актуалност на доставката се крие във фокуса ѝ върху готовността на пехотата и поддръжката на оборудването. За военните части, действащи в условия на активни цикли на разполагане, навременната подмяна на износени оръжия и осигуряването на новомобилизиран персонал са от решаващо значение за поддържане на бойната ефективност.

X95 Micro-TAVOR е компактна платформа за щурмова пушка тип „булпъп“,

разработена от IWI и широко използвана от израелските военни и сили за сигурност. Нейната конфигурация тип „булпъп“ поставя затвора и пълнителя зад спусъка, което позволява на пушката да запази цевта с пълна дължина, като същевременно намалява общата дължина. Този дизайн подобрява маневреността в градски бой, бронирани машини, затворени пространства и бойни действия в близък бой, където по-късите профили на оръжията могат да осигурят ясно оперативно предимство.

Платформата обикновено е с калибър 5.56×45 мм NATO и е изградена като модулна система, което позволява конфигуриране на варианти за различни изисквания на мисията. Компактното ѝ разположение и надеждност я правят особено подходяща за пехотни части, сили за специални операции, екипажи на превозни средства и войски, действащи в гъст градски терен.

Семейството X95 отдавна се свързва с модернизацията на израелската пехота и е използвано в множество клонове на военните и службите за сигурност. Приоритетите на дизайна ѝ – маневреност, издръжливост и надеждност – са в съответствие с изискванията за операции в близък бой и бързо реагиране.