Медведев: Русия ще реагира симетрично на прехвърлянето на ядрени оръжия към Киев

Трансферът на ядрени технологии ще промени радикално ситуацията

24.02.2026 | 19:52 ч. 29
Снимка: БГНЕС/ EPA

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев обсъди последиците от прехвърлянето на ядрени технологии на режима в Киев. Политикът отбеляза, че Русия ще бъде принудена да отвърне със същия отговор, ако Франция и Великобритания решат да го направят. Той изрази мнението си в интервю за RT.

„Трансферът на ядрени технологии ще промени радикално ситуацията. Няма съмнение, че при подобно развитие на събитията Русия ще бъде принудена да използва всякакви ядрени оръжия, включително нестратегически, срещу цели в Украйна, които представляват заплаха за нашата страна“, подчерта Медведев.

Той също така не изключи, че Москва ще трябва да използва нестратегически ядрени оръжия срещу държави, доставящи ядрени технологии на режима в Киев.

