Гюров потвърди категоричната подкрепа на България за Украйна

Приносът на ЕС трябва да бъде добре координиран с трансатлантическите партньори, според служебния премиер

24.02.2026 | 18:37 ч. 7
Снимка: МС

Министър-председателят Андрей Гюров участва във видеоконферентна среща на лидерите от "Коалицията на желаещите". Това е първото участие на новия български премиер в този формат, чиито домакини днес бяха британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон. 

Гюров потвърди категоричната позиция на българското правителство за последователна и силна подкрепа за Украйна, подчертават от правителствената информационна служба.. Подчерта също и необходимостта от стабилни и дългосрочни гаранции за сигурност. Според българския премиер приносът на Европейския съюз трябва да бъде добре координиран с трансатлантическите партньори, така че да се гарантира устойчив и справедлив мир, основан на международното право и защитата на суверенитета на Украйна.

Участниците в срещата изразиха твърда и единна подкрепа за Украйна. Специален акцент беше поставен върху подкрепата за възстановяването и укрепването на енергийната инфраструктура на страната, която се намира в тежко състояние след атаките.

В рамките на срещата беше отбелязана четвъртата година от незаконното пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна. В тази връзка днес в 19 часа предстои символично осветяване на част от сградата на Министерския съвет в цветовете на украинското знаме в знак на солидарност с украинския народ.

