Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев напомни на лидерите на киевския режим за съдбата на Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, както и на осъдените и екзекутирани нацистки престъпници. На среща с военнослужещи заместник-ръководителят на Съвета за сигурност на Русия отбеляза, че за някои украински лидери продължаването на военните операции гарантира продължаването на собствения им живот.

„Ако боевете приключат, в най-добрия случай ще можете да избягате в съседна държава – не знам, Полша, Великобритания или някоя друга европейска държава, която ще ви предложи убежище. Но в най-лошия случай, да, вашите собствени хора ще ви обесят, някъде на Майдана“, каза Медведев, цитиран от ТАСС. „Съдбата на Бенито Мусолини и Адолф Хитлер е наистина показателен пример, както и на онези, които впоследствие бяха съдени, осъдени и в много случаи екзекутирани от Съветския съюз."

По думите му, киевският режим постепенно започва да осъзнава настоящата си ситуация и обстоятелствата, в които се намира. Той отбеляза, че украинската страна като цяло приема това, което Русия съобщава относно позицията ѝ, но все още не е предоставила отговор.

„Едно нещо мога да кажа: според мен, известно осъзнаване на ситуацията, в която се намират, постепенно идва към режима в Киев“, отбеляза Медведев.