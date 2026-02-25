Орбан: Спирането на “Дружба“ е по политически, а не технически причини

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини Украйна, че планира да дестабилизира унгарската енергийна система и нареди разполагането на войници и оборудване за защита на критичната инфраструктура, съобщава Ройтерс.

Според агенцията действията му изострят допълнително спора с Украйна за прекъсването на доставките по петролопровода “Дружба“, по който се транспортира руски суров петрол до Унгария и Словакия.

И двете страни обвиняват Киев за продължителното спиране на доставките за рафинериите им. Киев твърди, че прекъсването е причинено от руски удар с безпилотен летателен апарат по тръбопроводна техника в Западна Украйна.

Украинското външно министерство засега не е отговорило на запитването на Ройтерс за коментар по темата.

Орбан повтори, че спирането на “Дружба“ е по “политически, а не технически причини“, и добави, че разузнавателни доклади сочат възможно по-нататъшно нарушаване на енергийната система на Унгария.

“Виждам, че Украйна подготвя по-нататъшни действия за нарушаване на функционирането на унгарската енергийна система. Затова разпоредих засилване на защитата на критичната енергийна инфраструктура. Това означава, че ще разположим войници и оборудване, необходимо за отблъскване на атаки в близост до ключови енергийни съоръжения”, каза унгарският премиер.

Унгария и Словакия поддържат връзки с Москва и не са съгласни с партньорите си от Европейския съюз по отношение на военната подкрепа за Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия.

Орбан определи предстоящите парламентарни избори в Унгария на 12 април като труден избор между “война или мир“, като заяви, че опонентите му ще въвлекат страната във войната, която бушува в съседна Украйна.