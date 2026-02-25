Американската армия и новата въздушна реалност след войната в Украйна

Вземайки поука от руската инвазия в Украйна, инструкторите за дронове на американската армия учат войниците да бъдат готови за заплаха, с която много американски войски не са се сблъсквали от десетилетия: небе, което не контролират.

САЩ контролираха въздушния транспорт в последните си конфликти в Ирак и Афганистан, което им позволяваше да се движат и да нанасят удари с относително малък страх от вражески самолети. За повечето войници това, което е над главите им, обикновено е било приятелско.

Но войната в Украйна показва на САЩ и западните съюзници, че това предположение може да не е валидно в бъдещи конфликти.

Тази промяна има последици за тактиките, обучението и дори начина на мислене.

Майор Рейчъл Мартин, директор на новия курс за напреднала смъртоносна борба с безпилотни летателни апарати на армията, предназначен да настигне САЩ в борбата с малки дронове, каза пред Business Insider, че „като армия сме свикнали да демонстрираме превъзходство във въздуха“.

„Почти на всяко събитие, в което някога сме участвали, ние притежаваме ефира.“ Украйна демонстрира, че „това може да не е така“.

Нито Русия, нито Украйна успяха да осигурят трайно въздушно превъзходство, тъй като и двете страни разполагат с мощни арсенали за противовъздушна отбрана . Това взаимно отричане ограничи традиционните въздушни сили и допринесе за ожесточена война, в която дронове , артилерия и противовъздушна отбрана доминират в битката. Длъжностни лица от НАТО предупредиха, че западните военни не могат да приемат, че ще имат въздушно превъзходство в бъдещи конфликти, пише BI.

За отделните войници тази реалност променя както тактиката, така и психологията. Курсът за дронове на армията се опитва да ги подготви.

„В среда, в която може да нямаме въздушно превъзходство“, каза Мартин, „трябва да научим и внушим на всеки войник да бъде песимистичен или подозрителен“ към всичко във въздуха.

Това трябва да бъде почти рефлекторна преценка — няма време да се обмисля стъпка по стъпка.

Както тя го каза, „докато осъществите този умствен процес и решите“ дали даден дрон е приятелски настроен, „той може вече да ви е прицелил“. В тези битки „чувате звуците и след това сте в бой“.

Тя каза, че украинците, независимо дали са войници или цивилни, вече имат това мислене.

Тази промяна в начина на мислене е „нещо, което се опитваме“ да вградим в обучението, каза Мартин.

Американски ветерани с опит в Украйна говориха за това колко различен е този опит в сравнение с последните конфликти в САЩ, особено постоянното присъствие на вражески дронове и артилерия.

Карл Ларсън, ветеран от Ирак, роден в Сиатъл и служил в Международния легион на Украйна , заяви, че дроновете са „ужасяваща вреда за морала“, защото означават, че войниците често не могат да напуснат бункерите или други позиции през деня.

Това е „невероятно разрушително за способността ви да провеждате бойни операции“ и също така причинява огромен стрес, каза той.

Дроновете могат да причинят внезапни, непредсказуеми загуби.

Той каза, че е загубил „добри приятели“ в Украйна, които „са починали от това, че граната е избухнала до тях изневиделица, под синьо небе, дори не е можело да се чуе. Бам, мъртви са“.

Ветеран от градските бойни действия в Афганистан и Ирак, служил в Украйна с позивния псевдоним „Джаки“, преди това е казал пред Business Insider, че в сравнение с тези конфликти, в Украйна няма къде войниците наистина да се отпуснат. В тях е имало място да си поемат дъх, когато са се отдалечили на половин миля от линията на съприкосновение. „Можеше да стоиш навън и да си направиш барбекю, да хапнеш сандвич и да пийнеш.“

Не така беше, когато той се сражаваше в град Бахмут, една от най-жестоките битки на войната. Имаше толкова много дронове и артилерия, че дори не можеше да се разбере къде е линията на съприкосновение.

Резултатът беше войници, които се криеха по цял ден и не се движеха с часове, в случай че бъдат забелязани от дронове, което правеше мястото да изглежда като „град-призрак“.

„Бихте били забелязани веднага от дрон, защото във въздуха има стотици дронове. Няма безопасно място.“

Войниците не можеха да се презареждат и превъоръжават, както беше свикнал с американската армия.