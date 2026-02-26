Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в болница с опасност за живота

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич е приет по спешност за лечение в болница, предава в. "Блиц"

Дачич се намира в тежко здравословно състояние и животът му се намира в опасност, твърди изданието.

Той е диагностициран с двустранна пневмония и състоянието му се влошава бързо през последните няколко часа, предава проправителствената сръбска телевизия "Информер".

Дачич е настанен в отделението на пулмология в Клиничния център в Белград и е поставен на командно дишане.

Състоянието на 60-годишния сръбски вицепремиер и лидер на сръбските социалисти внезапно се влоши през последните няколко дни.

Той от години страда от диабет и други придружаващи заболявания, припомня в."Блиц".

Дачич не присъства по-рано днес на погребението на бившия министър на външните работи и посланик на СР Югославия в ООН Владислав Йованович.

„Съжалявам, че Ивица Дачич, председателят на Социалистическата партия на Сърбия, не присъства тук по технически причини“, каза сръбският президент Александър Вучич.

По-късно Вучич посети болницата, в която се лекува Дачич. "Ситуацията е тежка, но вярваме в лекарите и вярваме в него (Ивица Дачич) и се молим за него“, каза Вучич пред ТАНЮГ на излизане от Клиничния център.

Помощник-директорът по отделението по пулмология на Клиничния център д-р Спасое Попевич заяви, че ситуацията е много трудна и че се борят за живота на министър Дачич, който има тежка пневмония.

Здравословното му състояние внезапно се е влошило, след като няколко дни е имал температура и днес е приет в болница.

(Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева)