Ким Чен Ун: Северна Корея ще укрепва ядрените си сили

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви, че перспективите за отношенията със Съединените щати зависят изцяло от позицията на Вашингтон, като същевременно изключи вероятността за какъвто и да е диалог с Южна Корея, предаде южнокорейската агенция Йонхап.

Ким направи тези изявления, след като Пхенян приключи ключовия конгрес на управляващата партия. Добави, че Северна Корея ще упражнява напълно статута си на държава, въоръжена с ядрено оръжие.

Ким отбеляза още, че Пхенян няма причина да не поддържа добри отношения с Вашингтон, ако бъде прекратена враждебната политика.

„Твърдата и непоколебима воля на нашата партия е допълнително да укрепва държавните ядрени сили и последователно да упражнява статута на държава, въоръжена с ядрено оръжие“, цитира Ким Корейската централна телеграфна агенция (КТНА) от деветия конгрес на Корейската трудова партия.

„Статутът ни на държава, въоръжена с ядрено оръжие, играе важна роля за възпиране на потенциалните заплахи от враговете и за поддържане на регионалната стабилност“, каза Ким. Той нарече ядрените оръжия на страната „гаранция и предпазно средство“ за нейната сигурност и интереси.

Той добави, че южнокорейците вече няма да бъдат разглеждани като сънародници на севернокорейците, предаде АФП.

В чест на 9-ия конгрес на Корейската трудова партия се проведе военен парад на площад „Ким Ир Сен“, добави КЦТА, официален орган на властта.

Конгресът – първият от 2021 г. насам – беше открит миналия четвъртък и продължи седмица, за да бъдат прегледани резултатите от политиките след предишния конгрес и да бъдат определени нови цели за следващите пет години.

(БТА)