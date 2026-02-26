Служебният премиер Гюров свиква новите областни управители

Служебният премиер Андрей Гюров и министри ще разговарят днес с новите 28 областни управители.

Ще бъдат обсъдени задачите и мерките по организацията на честни и законни парламентарни избори на 19 април.

Преди дни служебното правителство смени всичките 28 областни управители и бяха назначени нови, като повечето от тях вече са заемали тази позиция при правителствата на Кирил Петков и Николай Денков. Според Андрей Гюров рокадите са ключови за гарантиране на честността на вота.

Последваха критики към премиера от част от политическите партии с обвинения за обслужване на интересите на ПП-ДБ. От там защитиха промените и отрекоха да имат нещо общо с назначенията.