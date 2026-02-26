Lockheed Martin, ATACMS и цената на войната: Кой печели?

Подпомагането на Украйна да отблъсне руската инвазия беше подходяща политика, а изпращането на оръжия на Киев за изпълнение на самата задача имаше смисъл. За разлика от случаи като кампанията на Израел за масово клане в Газа или безразборните бомбардировки на Саудитска Арабия срещу цивилни цели в Йемен, може основателно да се твърди, че поне в Украйна американските оръжейни доставки се използват за отбранителни цели.

Но оръжейното лоби и администрациите на Байдън и Тръмп не се задоволиха да оставят нещата така. На 3 май 2022 г., по-малко от три месеца след първоначалното руско нахлуване в Украйна, президентът Байдън посети завод на Lockheed Martin в Трой, Арканзас, където се произвеждаха ракети Javelin, изпращани на украинските въоръжени сили, и нарече работниците там част от „арсенала на демокрацията“. Президентът не успя да обясни как друг износ на оръжие от САЩ за недемократични режими като Саудитска Арабия, ОАЕ, Египет, Нигерия и Филипините се вписва в тази рамка.

Доставянето на оръжие на Украйна не само беше добра марка за американската оръжейна индустрия, но и добър бизнес. Трансферите възлизат на над 70 милиарда долара. В някои случаи компании като RTX и Lockheed Martin трябваше да чакат, за да получат плащане, тъй като първоначалните трансфери към Украйна идваха от запасите на американското правителство, а след това на компаниите беше платено да изградят нови оръжия, които да ги заменят.

Войната в Украйна също така даде тласък на дългогодишните спорове в индустрията

относно необходимостта от драстично разширяване на капацитета за производство на оръжие в САЩ, за да се поддържа постоянен поток от оръжия и боеприпаси към Киев, като същевременно се поддържат адекватни запаси за потенциален конфликт с Китай. До голяма степен това беше случай на сравняване на ябълки и портокали. Украйна е сухопътна война, допълнена от интензивно използване на дронове. Конфликтът между САЩ и Китай би разчитал повече на военноморска мощ и удари на далечни разстояния, а не на артилерийски обстрели. Но аргументът проработи и бюджетът на Пентагона сега се извисява над 1 трилион долара годишно, въз основа на аргументи за разширена оръжейна индустриална база за справяне с непредвидени ситуации като Украйна и Китай, и, за вечен срам на правителството на САЩ, Газа, пише за Responsible Statecraft Уилям Хартунг е старши научен сътрудник в Института „Куинси“.

Ръководителите на индустрията не се срамуваха да говорят за това как доставките за Украйна биха увеличили печалбите им. Например, няколко месеца след началото на войната, главният изпълнителен директор на RTX (бивша Raytheon) Грег Хейс каза следното:

„Вижте, ние не се извиняваме за производството на тези системи, за производството на тези оръжия. Факт е, че те са невероятно ефективни във възпирането и справянето със заплахата, която украинците виждат днес. ... Мисля, че отново признаваме, че сме там, за да защитаваме демокрацията, и факт е, че в крайна сметка ще видим някаква полза в бизнеса с течение на времето.“

А през май 2022 г. главният изпълнителен директор на Lockheed Martin Джим Тайклет получи звездното отношение в интервю с Маргарет Бренън в неделното интервю шоу на CBS News „Face the Nation“. Тайклет беше третиран с такова уважение – граничещо с преклонение – от Бренън заради ролята на компанията му във въоръжаването на Украйна, че медийният критик Дан Фрумкин определи сегмента като еквивалент на „инфореклама“ за Lockheed.

В неговия случай, секторът на военните технологии твърдеше – невярно, в някои случаи – че продуктите на Силициевата долина, използвани в Украйна, показват своята стойност за войните на бъдещето. Но както показа разследване на Wall Street Journal, Силициевата долина произвежда дронове, които често се оказват твърде крехки и твърде скъпи за задачата. Вместо това Киев се обърна към мащабна програма за самостоятелно производство, която използва търговски дронове – често закупени от Китай. Тъй като те често се използват като дронове самоубийци, сглобените в Украйна системи са адекватни за задачата, без скъпите екстри, вградени в много американски системи.

Крайната полза от войната в Украйна за оръжейната индустрия беше за пропагандни цели. Те са използвали войната, за да прокарат дългогодишни политически желания, като по-бързо проверяване и производство на оръжия, предназначени за чуждестранни клиенти, намаляване на прегледите за правата на човека и опити за премахване на независимите тестове и предпазните мерки срещу завишаване на цените и некачествена работа. Индустрията е фокусирана върху бързото пускане на оръжия на пазара, а когато става въпрос за въоръжаване на режимите, които са в списъка с клиенти на САЩ, бързината убива.

Конфликтът в Украйна трябва да бъде разрешен по начин, приемлив за украинския народ, такъв, който спира убийствата и защитава нацията им от бъдеща руска агресия. Но голяма част от новите разходи на Пентагона са оправдани от оръжейното лоби.

Изкривените „уроци“ от войната няма да помогнат с нищо за защитата на Украйна сега или в бъдеще, а всичко ще е само за пълнене на джобовете на производителите на оръжие, техните ръководители, техните лобисти и техните финансисти. Това е път към безкрайна война, а не към мир и стабилност.