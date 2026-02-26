Изписват краля на Норвегия от болницата в Тенерифе

89-годишният норвежки крал Харалд, който се разболя по време на почивка в Испания, ще бъде изписан от болницата днес, съобщи кралският дворец в изявление, цитирано от Ройтерс.

Негово височество беше откаран в болница във вторник на испанския остров Тенерифе, където беше на частна почивка, страдайки от кожна инфекция на крака, както и от дехидратация.

Крал Харалд и съпругата му, кралица Соня, ще продължат частния си престой в Тенерифе и все още не е взето решение кога ще се завърнат у дома, допълват от двореца.

Свързани статии Кралят на Норвегия Харалд е приет в болница в Испания

Личният лекар на краля ще остане в Тенерифе няколко дни, за да следи развитието на ситуацията, се добавя в съобщението.