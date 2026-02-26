IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 107

Изписват краля на Норвегия от болницата в Тенерифе

Монархът все още няма да се върне в родината си

26.02.2026 | 17:37 ч. 0
Reuters

Reuters

89-годишният норвежки крал Харалд, който се разболя по време на почивка в Испания, ще бъде изписан от болницата днес, съобщи кралският дворец в изявление, цитирано от Ройтерс.

Негово височество беше откаран в болница във вторник на испанския остров Тенерифе, където беше на частна почивка, страдайки от кожна инфекция на крака, както и от дехидратация.

Крал Харалд и съпругата му, кралица Соня, ще продължат частния си престой в Тенерифе и все още не е взето решение кога ще се завърнат у дома, допълват от двореца.

Свързани статии

Личният лекар на краля ще остане в Тенерифе няколко дни, за да следи развитието на ситуацията, се добавя в съобщението.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Норвегия крал болница Тенерифе Харалд
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem