“Мелания” е най-добрият документален филм, разби класациите в Холивуд

Документалният филм на първата дама Мелания Тръмп надмина мрачните си прогнози за продажби в боксофиса през първия уикенд за голям ужас на Холивуд.

Филмът спечели 7 милиона долара от продажби на билети в САЩ и Канада, което го прави най-добре представящият се документален филм в киносалоните, освен концертните филми, от 2012 г. насам.

Силното представяне на филма изненада холивудските критици, които му дадоха сурови отзиви. Първоначалните прогнози за продажби на билети бяха от 3 до 5 милиона долара, въз основа на темпа на продажбите на билети миналата седмица.

"Никой не е очаквал това“, пише Hollywood Reporter, добавяйки, че мнозина са отписали филма, "въз основа на празни или почти празни места в кината в цялата страна“.

Брейн Стелтър, главният медиен анализатор в CNN, критикува представянето на Мелания с пост в социалната мрежа X: "Amazon MGM Studios рекламира силни продажби на билети, но филмът все още е далеч от реализирането на печалба, т.е. типичния холивудски показател за успех".

Daily Beast също публикува своя собствена критика, след като хората приветстваха данните за боксофиса, казвайки, че Amazon "някак си празнува като успех, въпреки че филмът все още е на загуба с близо 68 милиона долара“.

Джеф Бок, старши медиен анализатор за връзки с изложителите, също изрази шок от огромната сума, която документалният филм успя да събере.

Той каза, че всичко над 1 милион долара, което "Мелания" надмина седем пъти, е "огромно число“, което показва, че "много хора, които обикновено не ходят на кино, са отишли ​​да гледат филма“, съобщи USA Today.

Въпреки негативните отзиви, като филмът получи шокиращите 10% от професионалните критици на Rotten Tomatoes, зрителите сякаш харесаха това, което видяха.

Системата за оценка на зрителите в Rotten Tomatoes, която позволява на всеки да рецензира филм, е 99% за "Мелания". Зрителите му дадоха оценка А в екзит анкетите на CinemaScore и пет звезди в PostTrak на Screen Engine/Comscore.

Като цяло, филмът имаше третото най-високо представяне от всички кинопремиали през уикенда.

Документалните филми, различни от концертните филми, рядко постигат големи продажби в боксофиса. Последният, който спечели повече продажби от "Мелания", беше филмът за природата "Шимпанзе“, който спечели 10,7 милиона долара през 2012 г. или около 15 милиона долара след коригиране за инфлацията.

"Мелания“ се прожектира и в още 1600 кина в световен мащаб. Amazon не е публикувала данни за продажбите на билети в чужбина, но анализатори на бокс офиса твърдят, че филмът се е представил по-зле извън Америка.

Amazon ще може допълнително да монетизира документалния филм на своята стрийминг платформа Prime Video, където се очаква да стане достъпен след три до четири седмици. Въпреки това ще трябва да спечели десетки милиони долари, за да възстанови първоначалната инвестиция.

Някои критици казват, че забележително високата оферта на компанията за права за разпространение, която е с 26 милиона долара повече от следващата най-висока оферта, е била средство да се угоди на семейство Тръмп.

Amazon заяви, че е закупила правата "по една и само една причина - защото смятаме, че клиентите ще го харесат“. Компанията също така заяви, че е "много окуражена“ от продажбите на документалния филм през първия уикенд.

"Мелания“, режисиран от Брет Ратнър ​​от "Час пик“, проследява първата дама в продължение на 20 дни през януари миналата година и завършва с встъпването в длъжност на президента Тръмп.

Това е първият филм, режисиран от Ратнър ​​от 2017 г. насам, когато той беше обвинен от шест жени в сексуален тормоз. Ратнър ​​отрече обвиненията.

Той се появява и в досиетата на Епстийн на снимка с Жан-Люк Брюнел, вече починал френски моделен агент и дългогодишен сътрудник на Джефри Епстийн.

Снимката на Ратнър ​​и Брюнел е без дата и не е посочено мястото, където е направена, нито друг контекст.