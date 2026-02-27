Германски стартъп създава киборг насекоми за НАТО

Германският стартъп SWARM Biotactics разкри, че неговите биоелектронни киборг рояци от насекоми са били тествани на място и внедрени с плащащи клиенти от НАТО, включително Бундесвера.

Системите на компанията комбинират живи насекоми с невронни интерфейси, сензори и сигурни комуникации, за да създадат координирани автономни разузнавателни платформи, пише Defence Express.

Германският стартъп за отбранителни технологии SWARM Biotactics разкри, че неговите биоелектронни роботизирани системи, базирани на насекоми, са били тествани на място и внедрени с плащащи клиенти от НАТО, според изявление на главния изпълнителен директор на компанията Стефан Вилхелм от 25 февруари.

Съобщението потвърждава оперативния напредък за програмируеми киборг рояци от насекоми, разработени за мисии за наблюдение и разузнаване.

Според Вилхелм, тази възможност не е съществувала година по-рано и е напреднала бързо от концепция до оперативно внедряване. „Преди една година това не съществуваше“, каза той, описвайки системите като „програмируеми киборг рояци от насекоми – построени, тествани на място и разположени с плащащи клиенти от НАТО.“

Компанията заяви, че системите се състоят от живи организми, контролирани чрез биоелектронни невронни интерфейси, оборудвани със сензори, вградена обработка на изкуствен интелект и сигурни комуникационни връзки. Вилхелм каза, че платформите са способни да се движат като координирани единици, докато носят модулни полезни товари, предназначени за специфични за мисията задачи.

SWARM Biotactics съобщи, че в рамките на 12 месеца от основаването си компанията се е разширила до повече от 40 инженери и учени, работещи в Германия и Съединените щати. Фирмата също така потвърди плащащи клиенти в областта на отбраната, включително германския Бундесвер, и заяви, че системите са преминали полева валидация както в европейска, така и в американска оперативна среда.

Компанията заяви, че е разработила пълноценна технологична архитектура, обхващаща невронни интерфейси, софтуер за автономност на рояка, модулна интеграция на полезен товар и системи за контрол на мисията.

В оперативно отношение биороботизираните системи се различават от конвенционалните безпилотни платформи,

като интегрират биологична мобилност с електронни системи за управление. Вместо да разчита на механично задвижване, подходът използва естественото движение на насекомите, като същевременно добавя цифрови възможности за командване, сензори и комуникация.

Такива системи могат да предложат предимства в ограничени или сложни среди, където малкият размер, ниската акустична сигнатура и биологичните модели на движение позволяват достъп до зони, трудни за традиционните дронове. Полезните товари могат да включват сензорни устройства и комуникационно оборудване, предназначени за разузнаване или задачи за ситуационна осведоменост.

Компанията подчерта, че мащабирането на производството разчита на биологично възпроизводство, а не на конвенционални производствени линии. Вилхелм описа концепцията като различен модел на технологичен растеж, заявявайки, че компанията „не изгражда по-добър дрон“, а преследва „различен закон за мащабиране на физическия интелект – такъв, при който способностите се комбинират чрез биология, а не чрез инженерна сложност“.

SWARM Biotactics също така отбеляза, че конкурентните държави инвестират в изследвания в областта на биороботиката за военни приложения. Вилхелм каза: „Междувременно противниците инвестират сериозно в биороботиката за военни приложения. Разликата във възможностите е реална и се затваря - от другата страна.“

Компанията съобщи, че е привлякла приблизително 13 милиона евро (15,36 милиона долара) инвестиционно финансиране в подкрепа на развитието и разширяването. Стартъп компанията оперира като фирма, базирана в Германия, с инженерна дейност както в Европа, така и в Съединените щати.

Усилията в разработването на автономни системи са фокусирани до голяма степен върху въздушни дронове и наземна роботика, докато биологично интегрираните платформи остават до голяма степен експериментални. Изявлението на компанията показва изместване към валидиране в полеви условия и ранно оперативно внедряване, а не само към лабораторни изследвания.