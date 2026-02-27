IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Чехия отказва да увеличи разходите си за отбрана до искането на НАТО

Нашият приоритет е здравето на гражданите, заяви премиерът Бабиш

27.02.2026
Чехия със сигурност няма да увеличава разходите за отбрана въпреки увеличаващите се изисквания в НАТО, заяви днес чешкият премиер Андрей Бабиш, цитиран от Ройтерс.

Движението "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО) на Бабиш се върна на власт след парламентарните избори в Чехия миналата година и прокарва в парламента преработен бюджет за тази година. АНО се натъква на критика заради намаляването на разходите за отбрана, предава NOVA.

Бабиш заяви преди изборите миналата година, че споразумението в НАТО за постепенно увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП е нереалистично.

В днешно онлайн интервю за новинарския портал Denik.cz Бабиш беше категоричен, че правителството му няма да увеличава разходите за отбрана.

"Нашият приоритет е здравето на гражданите ни - да живеят дълго", изтъкна той.

Бабиш спечели миналогодишните избори с обещания за подобряване на жизнения стандарт посредством увеличаване на заплатите, намаляване на данъците и гарантирана на нови социални придобивки.

