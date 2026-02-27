IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп заговори за "приятелско поглъщане" на Куба, не бил доволен от Иран

Преговорите по ядрената програма на Техеран продължиха тази седмица

27.02.2026 | 21:43 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Президентът Доналд Тръмп предложи "приятелско поглъщане" на комунистическа Куба, тъй като дългогодишният враг на САЩ преживява икономическа криза.

"Те нямат пари, в момента нямат нищо. Но водят преговори с нас и може би ще имаме приятелско поглъщане на Куба", каза Тръмп.

Президентът заяви пред журналисти преди да отпътува за щата Тексас, че иска да постигне споразумение с Иран, като отново подчерта, че Техеран не може да притежава ядрено оръжие.

Преговорите по ядрената програма на Техеран продължиха тази седмица на фона на мащабно струпване на американски военни сили в региона. Тръмп каза, че не желае да използва военна сила срещу Иран, но понякога това се налага.

Посредникът в преговорния процес - Оман - изпрати своя външен министър във Вашингтон днес, за да обсъди въпроса с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, каза за Ройтерс запознат източник.

