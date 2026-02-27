Тръмп заговори за "приятелско поглъщане" на Куба, не бил доволен от Иран

Президентът Доналд Тръмп предложи "приятелско поглъщане" на комунистическа Куба, тъй като дългогодишният враг на САЩ преживява икономическа криза.

"Те нямат пари, в момента нямат нищо. Но водят преговори с нас и може би ще имаме приятелско поглъщане на Куба", каза Тръмп.

Президентът заяви пред журналисти преди да отпътува за щата Тексас, че иска да постигне споразумение с Иран, като отново подчерта, че Техеран не може да притежава ядрено оръжие.

Преговорите по ядрената програма на Техеран продължиха тази седмица на фона на мащабно струпване на американски военни сили в региона. Тръмп каза, че не желае да използва военна сила срещу Иран, но понякога това се налага.

Посредникът в преговорния процес - Оман - изпрати своя външен министър във Вашингтон днес, за да обсъди въпроса с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, каза за Ройтерс запознат източник.