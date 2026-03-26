13-годишен намушка учителка в Италия

57-годишна учителка е в критично състояние, след като беше намушкана с нож от свой ученик пред училището в провинция Бергамо, Италия, в което преподава. Нападението е станало около 07.45 часа пред Istituto Comprensivo в град Трескоре Балнеарио, съобщават Wanted in Milan и Il Giorno.

Пострадалата, която по информация на местните медии е преподавателка по френски език, първоначално е получила медицинска помощ на място, след което е била транспортирана с хеликоптер до болницата Papa Giovanni XXIII в Бергамо, където остава в тежко състояние.

Италианските медии съобщават, че предполагаемият нападател - 13-годишно момче - е бил задържан от полицията. По данни на Il Messaggero, по време на атаката момчето е било облечено с блуза с надпис "Vendetta".

След намушкването, на място са изпратени линейка и медицински автомобил на регионалната служба за спешна помощ AREU, както и въздушна линейка.

По случая е започнало разследване, като мотивите за нападението засега не са установени.

Инцидентът отново разпали дебата за насилието с ножове сред младежите в Италия, който се засили след няколко скорошни случая, включително смъртоносно намушкване в училище преди два месеца.

Страната беше разтърсена, когато 18-годишният Юсеф Абануб почина, след като беше намушкан от свой съученик в професионално училище в Ла Специя, в северозападния регион Лигурия, на 16 януари. По информация на разследващите, нападението е било предизвикано от спор за момиче, започнал в училищна тоалетна и продължил в класната стая.

Тогава вицепремиерът Матео Салвини написа в социалните мрежи, че убийството в Ла Специя е "шокиращо, болезнено, абсурдно", като добави, че има "твърде много ножове дори сред съвсем младите". Той отбеляза, че въпреки че ограничаването на хладните оръжия вече е включено в пакета на правителството за сигурност, "освен законите са нужни и превенция, и образование".

Няколко седмици след фаталното намушкване министърът на образованието Джузепе Валдитара и вътрешният министър Матео Пиантедози обявиха съвместна директива за засилване на сигурността в училищата, включително възможността за поставяне на металдетектори на входовете на учебните сгради.