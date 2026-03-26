Става сериозно: Хамилтън прекарва време с децата на Ким Кардашян

Връзката между Ким Кардашян и Луис Хамилтън продължава да се развива добре и явно се задълбочава.

Скоро 45-годишната риалити звезда и 41-годишният автомобилен състезател бяха забелязани заедно в Токио, Япония.

Те са били в компанията на три от децата на Ким - момчето Сейнт на 10 г., момичето Чикаго на 8 г. и момчето Псалм на 6 г. Там била още сестрата на Ким - Клои Кардашян, както и нейните деца - дъщеря Тру, която скоро ще стане на 8 г. и син Тейтъм на 3 г.

"Той е просто добродушно момче със страхотна енергия. Нейното семейство го харесва и Ким много си пада по него. И двамата са заети с кариерите си, но се виждат колкото се може повече", коментира източник на "People".

Казва се още, че звездите имат "повече от просто небрежна връзка".

