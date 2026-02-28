Русия показа бронираната машина „Хищник“

Русия публично разкри производството на бронираната машина „Хищник“ 4×4 в завода „Ремдизел“ по време на посещение на руски военни представители и чеченския лидер Рамзан Кадиров.

Машините са оборудвани със системи за радиомониторинг и пеленгация, предназначени за откриване на сигнали от дронове и подобряване на защитата срещу безпилотни летателни заплахи.

Русия публично разкри производствения процес на новите си бронирани машини „Хишник“ (Predator) 4×4 по време на посещение на елитно подразделение на руските въоръжени сили и чеченския лидер Рамзан Кадиров в производствения завод на „Ремдизел“ в Набережние Челни.

Според публично публикувани кадри и изявления на руски служители, делегацията е инспектирала монтажните линии, произвеждащи съвременни бронирани машини, и е прегледала текущата развойна работа, свързана с платформата „Хищник“ 4×4.

Анализаторът Х. Мемарян отбеляза, че заводът „Ремдизел“ активно произвежда колесни бронирани машини, оборудвани със системи за радиомониторинг и пеленгация, предназначени за подобряване на оцеляването срещу дронове.

Мемариан заяви, че всички наблюдавани по време на посещението превозни средства са били оборудвани със системи, способни да наблюдават радиосигнали и да идентифицират пеленга на дронове, което позволява на екипажите да реагират по-ефективно на въздушни заплахи. Оборудването е предназначено за откриване на безпилотни системи и подпомагане на тяхното неутрализиране чрез електронни или кинетични противодействия.

По време на посещението Кадиров потвърди, че подготовката за тестване на новата бронирана машина е в ход.

Посещението включваше и по-широк преглед на производствените възможности на завода. Кадиров каза, че инспекцията е позволила на ръководството да разбере по-добре технологичния капацитет на предприятието и организационния подход към производството на бронирани машини.

Ремдизел, руски производител на отбранителна техника, специализиран във военни камиони и бронирани платформи, играе нарастваща роля в доставката на колесни бронирани машини от началото на мащабни бойни операции. Съоръженията в Набережни Челни са свързани с производството и модернизацията на защитени платформи за мобилност, предназначени за транспорт на войски, патрулиране и разузнавателни роли.

„Хищник” 4×4 изглежда е проектиран на платформата Linza като леко бронирано превозно средство, оптимизирано за мобилност и защита срещу нововъзникващи заплахи на бойното поле, а не срещу тежки бронирани сражения. Превозните средства в тази категория обикновено балансират скорост, модулна защита и интеграция на електронна война, което позволява операции в оспорвани среди, където дронове и прецизно насочвани боеприпаси представляват постоянни рискове, пише Defence Express.

Системите за радиомониторинг и пеленгиране представляват практическа адаптация към съвременните бойни условия. Такива системи сканират електромагнитната активност, идентифицират контролни сигнали, свързани с дроновете, и определят посоката, от която действат безпилотните летателни апарати. Тази информация може да помогне на екипажите да активират контрамерки, да препозиционират превозните средства или да координират реакциите на противовъздушната отбрана.

Интегрирането на бордови инструменти за електронно откриване отразява по-широки промени в множество армии, където бронираните машини все по-често включват елементи за електронна война, наред с традиционната балистична защита. Възможностите за наблюдение и удари с дронове намалиха оцеляването на незащитените превозни средства, което наложи бързи промени в дизайна на флотилиите.

Оперативно, колесните бронирани машини остават от съществено значение за логистиката, движението на войските и мисиите за бързо реагиране. Продължаващото им производство предполага, че руските сили дават приоритет на платформи, които могат да бъдат произведени сравнително бързо в сравнение с по-тежките верижни машини, като същевременно предлагат подобрена оцеляване в среда с много дронове.