Военна база на Крит е в повишена бойна готовност

Базата в залива Суда е поставена в повишена готовност и достъпът на неупълномощен персонал е преустановен след заплахата на Иран да удари американски обекти в отговор на атаки на негова територия, пише „Катимерини”.

Базата в залива Суда, близо до град Ханя на остров Крит, се използва от гръцкия флот, САЩ и други сили на НАТО. Американските военни я наричат ​​Военноморска поддръжка (NSA) Суда Бей.

Системите за противоракетна отбрана в базата са подсилени.

Източници от гръцкото министерство на отбраната съобщиха, че военното летище работи без прекъсване.