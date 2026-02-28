IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Военна база на Крит е в повишена бойна готовност

28.02.2026 | 22:53 ч. Обновена: 28.02.2026 | 22:53 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Базата в залива Суда е поставена в повишена готовност и достъпът на неупълномощен персонал е преустановен след заплахата на Иран да удари американски обекти в отговор на атаки на негова територия, пише „Катимерини”.

Базата в залива Суда, близо до град Ханя на остров Крит, се използва от гръцкия флот, САЩ и други сили на НАТО. Американските военни я наричат ​​Военноморска поддръжка (NSA) Суда Бей.

Системите за противоракетна отбрана в базата са подсилени.

Източници от гръцкото министерство на отбраната съобщиха, че военното летище работи без прекъсване.

Суда военна база Крит САЩ НАТО Иран
