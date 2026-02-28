Украйна тества нова балистична ракета FP-7

Украинската отбранителна компания Fire Point публикува кадри от тестови изстрелвания на новата си наземна балистична ракета FP-7 с обхват до 200 километра.

Модулната ракета FP-7 е предназначена за прецизни удари със среден обсег и може да послужи като основа за бъдещо развитие на системи за противовъздушна отбрана.

Украинският производител на отбранително оборудване Fire Point проведе тестови изстрелвания на новата си балистична ракета FP-7, като кадри от изстрелванията бяха публикувани на 27 февруари от съоснователя на компанията Денис Щилерман.

Видеото показва изстрелването на ракетата от наземна платформа, което отбелязва първата публична демонстрация на летателните изпитания на системата.

Тестът се провежда в момент, когато украинските разработчици на отбранително оборудване продължават да разширяват местните си ударни възможности, предназначени да отговорят на оперативните изисквания за прецизно поражение със среден обсег.

Според материали, публикувани от компанията, и съпътстващите ги изявления, ракетата FP-7 е предназначена за оперативни удари срещу цели на средни разстояния. Щилерман написа заедно с публикуваните кадри: „Приветстваме FP7.“

Fire Point, която привлече международно внимание със своите дронове за далечен обсег FP-1 и разработването на голямата крилата ракета FP-5 Flamingo, публикува видеото от изстрелването като първо публично потвърждение, че програмата FP-7 е достигнала етапи на реални тестове. Кадрите показват как ракетата излита от мобилна наземна пускова установка, което показва съвместимост с концепции за наземно разполагане.

Миналата година компанията заяви, че FP-7 ще има обсег на поразяване до 200 километра.

Максималната скорост на ракетата е посочена на 1500 метра в секунда, с вероятна кръгова грешка от 14 метра. Масата на бойната глава достига до 150 килограма, а максималната продължителност на полета е 250 секунди,съобщава Defence Express.

Новата система е предназначена за оперативно поразяване на цели на средни разстояния, използвайки конфигурация за наземно изстрелване. Платформата е описана като модулен ракетен дизайн, което предполага адаптивност за множество профили на мисии извън първоначалната ѝ ударна роля.

Публикуването на тестови кадри представлява рядък публичен поглед върху текущите украински програми за разработване на ракети, много от които остават неразкрити поради опасения за оперативната сигурност. Украинските производители на отбранителна техника все повече се фокусират върху мащабируемо вътрешно производство, следвайки постоянното търсене на възможности за прецизни удари по време на текущите бойни операции.

Оперативно, балистичните системи със среден обсег предоставят на въоръжените сили опции за бързо реагиране, способни да достигнат целите в рамките на минути. Високите скорости на полета усложняват усилията за прихващане и намаляват времето за предупреждение за противниковите сили, което прави тези системи ценни за мисии с ограничено време.

Решението за публично публикуване на кадри от изстрелванията може също да послужи за демонстриране на технологичния прогрес и индустриалния капацитет в разрастващия се сектор на украинското производство в областта на отбранителната промишленост. Публичните демонстрации на фазите на тестване често показват преход от разработване на прототипи към етапи на валидиране и усъвършенстване.