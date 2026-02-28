Ердоган: Турция дълбоко съжалява за съвместните американско-израелски атаки

Турция дълбоко съжалява за съвместните американско-израелски атаки, „които очевидно нарушават суверенитета на Иран и заплашват мира на приятелския и братски ирански народ“, каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган на събитие в Истанбул, предава Анадолската агенция.

„Независимо от причината, ние считаме ракетните и дронови атаки на Иран срещу нашите братски страни в Персийския залив за неприемливи“, подчерта Ердоган. „Ако здравият разум не надделее и дипломацията не получи шанс, „нашият регион рискува да бъде въвлечен в огнен пръстен. За да предотвратим по-нататъшно кръвопролитие и да спестим на нашия регион още по-големи страдания, всички страни – особено ислямският свят – трябва да предприемат спешни действия“, добави Ердоган.

Според него Анкара незабавно ще засили дипломатическите си усилия – първо за осигуряване на прекратяване на огъня, а след това за възобновяване на преговорите на масата за преговори.

Израел и Съединените щати нанесоха въздушен удар срещу Иран рано сутринта в събота, 28 февруари.