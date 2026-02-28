IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Николай Младенов: Днес в Абу Даби наистина беше напрегнато

Противовъздушната отбрана на ОАЕ работи изключително ефективно

28.02.2026 | 23:11 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Днес в Абу Даби наистина беше напрегнато – гърмежи от работещите системи за противовъздушна отбрана, emergency alerts по телефоните. Всички ние сме добре, здрави и на сигурно място. Това написа във Фейсбук върховният представител за Газа Николай Младенов.

"Следваме стриктно указанията – стоим вкъщи и избягваме ненужни придвижвания. Противовъздушната отбрана на ОАЕ работи изключително ефективно и успява да неутрализира заплахите. Ситуацията остава сериозна и крехка, но тук се вземат всички мерки за сигурността на хората. Държа връзка с българи приятели в ОАЕ и из целия регион. Всички са добре и се подкрепяме взаимно. Безопасността и сигурността тук са абсолютен приоритет. Обръщам се към всички българи както в ОАЕ, така и в Израел, Катар, Кувейт, Бахрейн, Йордания и Саудитска Арабия да следват стриктно официалните инструкции на властите и да се доверяват само на проверена информация", написа още Младенов.

