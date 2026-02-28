Тръмп: Мога да продължа или да прекратя конфликта с Иран за два-три дни

В петминутно телефонно интервю от Мар-а-Лаго, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Axios, че има няколко „изхода“ от конфликта си с Иран.

„Мога да продължа дълго и да поема контрола над цялата ситуация, или да я приключа за два-три дни и да кажа на иранците: „Ще се видим отново след няколко години, ако започнете да възстановявате ядрената си програма и ракетните си програми. В всеки случай, ще им отнеме няколко години, за да се възстановят от тази атака”, каза Тръмп, цитиран от The Guardian.

Тръмп също така заяви, че иранците „се доближиха, а после се оттеглиха“ от преговорите, които се проведоха в Женева миналата седмица. „Разбрах от това, че те всъщност не искат сделка“, каза той.

Американският президент заяви пред Axios, че е имал „страхотен“ разговор с Бенямин Нетаняху след ударите и каза, че той и израелският премиер са „на една вълна“.

Доналд Тръмп е разговарял с лидерите на Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ, както и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит.