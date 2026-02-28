IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 104

Тръмп: Мога да продължа или да прекратя конфликта с Иран за два-три дни

С израелския премиер сме на една вълна

28.02.2026 | 22:02 ч. Обновена: 28.02.2026 | 22:07 ч. 27
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

В петминутно телефонно интервю от Мар-а-Лаго, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Axios, че има няколко „изхода“ от конфликта си с Иран.

„Мога да продължа дълго и да поема контрола над цялата ситуация, или да я приключа за два-три дни и да кажа на иранците: „Ще се видим отново след няколко години, ако започнете да възстановявате ядрената си програма и ракетните си програми. В всеки случай, ще им отнеме няколко години, за да се възстановят от тази атака”, каза Тръмп, цитиран от The Guardian.

Тръмп също така заяви, че иранците „се доближиха, а после се оттеглиха“ от преговорите, които се проведоха в Женева миналата седмица. „Разбрах от това, че те всъщност не искат сделка“, каза той.

Американският президент заяви пред Axios, че е имал „страхотен“ разговор с Бенямин Нетаняху след ударите и каза, че той и израелският премиер са „на една вълна“.

Свързани статии

Доналд Тръмп е разговарял с лидерите на Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ, както и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тръмп Израел Иран Нетаняху
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem