Как реагираха в Япония на шегата на Тръмп за Пърл Харбър?

Срещата на президента Тръмп с премиера Санае Такаичи в Белия дом беше темата за разговорите в Япония в петък, но фокусът не беше само върху инвестиционните сделки и геополитиката, а върху шегата на Тръмп за Пърл Харбър.

В Овалния кабинет президентът направи провокация, докато обясняваше защо не е уведомил Япония предварително за нападението срещу Иран.

"Искахме изненада“, каза той, докато японският премиер Такаичи седеше до него. "Кой знае по-добре за изненадата от Япония, нали? Защо не ми казахте за Пърл Харбър, нали? Нали?“, каза с усмивка Тръмп пред събралите се репортери.

В тълпата се чу смях. Такаичи разшири очи и погледна към японския репортер, който зададе въпроса. Премиерът не проговори, седейки със скръстени ръце на съседния стол до Тръмп.

Много японски учени, политици и коментатори бяха ужасени. Някои критикуваха Тръмп, казвайки, че не е трябвало да възражда толкова небрежно една болезнена глава от Втората световна война.

Други насочиха гнева си към Такаичи, казвайки, че е трябвало да се изкаже и да вземе отношение по темата. Трети пък казаха, че са загрижени, че това може да навреди на отношенията между Япония и Съединените щати.

В Япония възприятието за нападението над Пърл Харбър от 7 декември 1941 г., което на практика включи Съединените щати към Втората световна война, е сложно. Някои националисти и по-стари поколения японци все още защитават нападението като необходим отговор на дипломатическия тормоз от страна на Съединените щати, описвайки войната като неизбежна.

В следвоенната епоха, когато Япония официално прие пацифизма, имаше повече критики към нападението. Въпреки това интересът към Пърл Харбър намаля сред по-младите японци, които смятат епизода за отдалечен и несъществен или не са наясно с него, пише The New York Times.

Забележката на Тръмп изненада много хора в Япония, които бяха свикнали американските президенти да избягват остри дискусии за Пърл Харбър. Неговите предшественици вместо това се фокусираха върху задълбочаване на връзките с Япония, съюзник на Америка от края на Втората световна война.

Такачи, която по време на посещението си положи големи усилия да остане на "правилната страна" по време на разговора с Тръмп, беше критикувана, че не е казала нищо за шегата. Нещо повече - тя дори беше разкритикувана за опитите си да се подмаже на републиканеца.

На вечеря в Белия дом в нейна чест, Такаичи направи комплимент за външния вид на Тръмп. А по-рано през деня му каза: "Твърдо вярвам, че само ти, Доналд, можеш да постигнеш мир по целия свят.“

Хитоши Танака, бивш дипломат, написа в X, че подходът на японския премиер е "странен и смущаващ“.

"Това е връзка между държавни глави. Известна доза ласкателство е приемливо, но ако се прекали с него, то в крайна сметка отблъсква зрителите", на мнение е Танака.

Коментаторите откриха недостатъци не само в Тръмп и Такаичи, но и в японската телевизионна журналистка, която зададе въпроса на американския президент. Такаичи също изглеждаше недоволна от репортера, когато тя погледна в неговата посока.

Премиерът и нейният офис не са коментирали случвата от Овалния кабинет.

"Инцидентът с Пърл Харбър не беше нещо, на което може да се противопостави на място“, написа Шиори Ямао, бивш депутат и добави: "Нейното спокойно отношение също беше правилно".