Петролен танкер бе поразен край бреговете на Оман

Петролен танкер, плаващ под флага на Палау, е бил ударен край полуостров Мусандам в Оман, ранявайки четирима души, съобщи Центърът за морска сигурност на страната, цитиран от Ройтерс. Атаката идва след удари с дронове в пристанището Дукм в Персийския залив.

Случаите отбелязват първия път, когато са поразени обекти в или близо до Оман във вълната от ответни удари на Техеран на територията на държавите от Персийския залив, последвала съвместните атаки на САЩ и Израел срещу Иран.

Двадесетчленният екипаж на танкера „Скайлайт“ (Skylight), съставен от 15 индийски и петима ирански граждани, е бил евакуиран след атаката, която е била на около 5 морски мили северно от пристанище Хасаб в Мусандам, съобщи Центърът за морска сигурност на Оман в публикация в „Екс“. Центърът не уточнява какво е ударило танкера.

Първоначалната информация разкрива, че четирима членове на екипажа са били ранени в различна степен, добавиха оттам.

Полуостров Мусандам, принадлежащ на Оман, споделя с Иран контрола над Ормузкия проток - стратегическа точка, през която бива превозвана приблизително една пета от петрола за световно потребление.

По-рано днес държавната информационна агенция на Оман съобщи, че търговското пристанище Дукм е било ударено с два дрона, ранявайки работник имигрант.

Отломки от друг дрон са паднали в район близо до резервоари за гориво в Дукм, но не са регистрирани жертви или материални загуби от този инцидент, добави БТА.