„Хизбула” обеща да се изправи срещу САЩ и Израел

Ливанските власти изразиха нежеланието си да бъдат въвлечени в регионална война

01.03.2026 | 18:45 ч. 5
Снимка: БГНЕС/ EPA

Ливанското движение „Хизбула” обеща да се изправи срещу Съединените щати и Израел заради ударите срещу иранска територия, съобщава AFP.

„Ще изпълним дълга си да се изправим срещу агресията на САЩ и Израел“, заяви лидерът на „Хизбула” Наим Касем.

Касем добави, че няма да изоставят „полето на честта и съпротивата“.

Междувременно ливанските власти на 28 февруари изразиха нежеланието си да бъдат въвлечени в регионална война след ударите на САЩ и Израел срещу Иран.

Хизбула Израел САЩ Иран война
