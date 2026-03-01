„Хизбула” обеща да се изправи срещу САЩ и Израел

Ливанското движение „Хизбула” обеща да се изправи срещу Съединените щати и Израел заради ударите срещу иранска територия, съобщава AFP.
„Ще изпълним дълга си да се изправим срещу агресията на САЩ и Израел“, заяви лидерът на „Хизбула” Наим Касем.
Касем добави, че няма да изоставят „полето на честта и съпротивата“.
Междувременно ливанските власти на 28 февруари изразиха нежеланието си да бъдат въвлечени в регионална война след ударите на САЩ и Израел срещу Иран.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.