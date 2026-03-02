IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп за първи път изложи конкретен списък с четири цели във войната срещу Иран

Сред тях са унищожаване на балистичните ракети и флота на Иран

02.03.2026 | 21:33 ч. Обновена: 02.03.2026 | 21:38 ч. 4
Тръмп за първи път изложи конкретен списък с четири цели във войната срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за първи път изложи конкретен списък с четири цели във войната срещу Иран в изявление, направено днес в Белия дом, съобщи Франс прес.

Агенцията отбелязва, че за да оправдае започналата в събота военна операция, Тръмп каза, че се е възползвал от „последната и най-добра възможност“ да нанесе удар.

„Първо, унищожаваме балистичните ракети на Иран“, заяви американският президент, който се изказа за конфликта преди официалната церемония за награждаване на трима войници от американската армия с "Медал за храброст".

„Второ, унищожаваме тяхната флота“, добави републиканският лидер.

„Трето, гарантираме, че най-големият поддръжник на тероризма в света никога няма да притежава ядрено оръжие“, продължи американският президент.

„Накрая, гарантираме, че иранският режим няма да може да продължи да въоръжава, финансира и ръководи терористични армии извън границите си“, заключи Тръмп, визирайки въоръжените групировки, свързани с Техеран в Близкия изток, като ливанската „Хизбула“ или палестинското ислямистко движение „Хамас“.

Президентът на САЩ  каза, че военните операции срещу Иран вероятно ще продължат между 4 и 5 седмици, но не изключи възможността те да се проточат и по-дълго, предаде Асошиейтед прес.

На церемония в Белия дом днес американският президент заяви, че администрацията е готова "да продължи (операциите) значително по-дълго време", ако това се наложи.

Тръмп каза това на официалната церемония за награждаване на трима войници от американската армия с "Медал за храброст", като две от наградите бяха присъдени посмъртно.

