Кремъл е разочарован, че ситуацията между Иран и САЩ деградира до агресия

Кремъл е разочарован, че въпреки декларирания напредък на преговорите между Иран и САЩ ситуацията деградира до агресия. Това заяви на пресконференция говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руските агенции.

"Що се отнася до преговорите, които се водеха с посредничеството на Оман между САЩ и Иран, то разбира се можем да изразим дълбоко разочарование във връзка с това, че на фона на постъпващата информация за значителен напредък на тези разговори ситуацията въпреки всичко деградира до пряка агресия", посочи говорителят.

Руският президент Владимир Путин има планирани за днес международни телефонни разговори за ситуацията около Иран, каза Песков.

"Минимум за един от тях смятам, че ще споделим информация към средата на деня, след като се състои, но сега няма да го анонсирам. Това е свързано естествено със ситуацията около Иран", заяви Песков.

Свързани статии Нейнски: Трябва да убедим новото ръководство на Иран да се върне на масата за преговори

Русия анализира развитието на събитията след американско-иранските преговори и прави съответните изводи, каза говорителят и добави, че Москва продължава преговорния процес за Украйна по начин, който съответства на интересите ѝ.

"Безусловно анализираме ситуацията и правим съответните изводи", посочи Песков и добави: "Продължаваме обаче работата, която отговоря на нашите интереси".

Вашингтон и Техеран водеха продължителни преговори за ядрената програма на Иран в Женева, където вървят и разговорите за уреждането на конфликта в Украйна. Въпреки че бе обявен напредък по отношение на преговорите с Иран, САЩ и Израел предприеха атака срещу Ислямската република.

(БТА)