10 характеристики на хората, които се влюбват бавно

Има два типа хора в света на запознанствата: тези, които се влюбват бавно, и тези, които се влюбват бързо. Хората, които се влюбват бързо, са склонни да бомбардират партньорите си с любов – или поне изглежда, че го правят. Хората, които се влюбват бавно, от друга страна, са малко по-трудни. Ако сте излизали с такъв, вероятно не сте знаели къде се намирате с него.

Вероятно сте прекарали часове в чудене кога ще ви се обади, дали ще ви покани отново... Трудно е, но резултатът е, че такъв човек е по-вероятно да остане в живота ви задълго. Обикновено можете да разберете кой е типът, който ще се влюби във вас бавно, преди да започнете срещите.

Тези 10 черти на личността предполагат, че този човек няма да прибързва:

1. Този човек обича да планира – той знае какво иска и какво не в бъдещето си

Хората, които се влюбват бавно, не се влюбват със сърцето си. По-скоро се влюбват чрез ума си. Те са склонни да разглеждат истинските аспекти на съвместимостта, да знаят какво искат и да питат какво предлагате, преди да се впуснат изцяло във връзката.

Те вече имат план за живота си и ще преценяват колко добре бихте се вписали в него. Те обмислят потенциала на връзка между вас, подобно на това, което други обмислят при потенциална инвестиция. В края на краищата, това си е инвестиция. Вие инвестирате много време, доверие и вяра във всеки, с когото се срещате.

Хората, които имат представа с кого искат да се срещат, са склонни да приемат нещата по-бавно. Ако това ви звучи като начина, по който повечето жени подхождат към срещите, прави сте. Проучванията са установили, че мъжете се влюбват два пъти по-бързо от жените.

2. В много случаи бавното влюбване е въпрос на изцеление от травма

Има една стара поговорка „Веднъж наранен, два пъти по-срамежлив“. Е, тя е много вярна, когато става въпрос за любов. Повечето хора, които преживяват травма като разбито сърце, са склонни да се чувстват по-сигурни в бързо развиващи се връзки, въпреки че бавното изгаряне е по-здравословен избор.

Хората, които се лекуват от травма и имат високо самосъзнание, често ще действат бавно, въпреки че чувстват желание да действат бързо. Това е така, защото те искат да си дадат време да се излекуват и да разпознаят напълно потенциален партньор, преди да инвестират в него.

Има причина, поради която хората са склонни да съветват наскоро необвързаните да действат бавно. Това често е по-здравословно и ви дава по-устойчиво бъдеще.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg