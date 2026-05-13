Брокери: До 10% покачване на цените на жилищата тази година

Брокери прогнозират, че цените на жилищата ще нараснат с до 10 на сто през настоящата и през следващите няколко години. Покачването ще продължи, но не така бързо, както през годината преди влизането ни в еврозоната.

Очакванията са, че в България ще се повтори развитието на пазара на имоти в Хърватия при приемането на единната валута. В Хърватия в годините преди решението за присъединяване към еврозоната цените на имотите са нараствали средно с около 6-9% за година. В годината преди присъединяването на Хърватия към еврозоната (2022 г.) цените са нараснали с 15-17%, а след влизането в еврозоната (2023-2025 г.) цените са се върнали към плавния растеж от годините преди решението за приемане на единната валута.

Между очакванията на някои купувачи и продавачи има разминаване. Някои купувачи се надяват цените да се понижат, а продавачите очакват поскъпване. Но пазарът бързо регулира тези очаквания. Опитът на други страни, които са влезли в еврозоната, като Хърватия, Литва, Латвия, Словакия показва, че приемането на единната валута не води до сътресение на пазара, а пазарът на имоти продължава да бъде активен и цените нарастват.

В България най-голямо търсене на жилища има от хора, които искат апартамент за собствено ползване. С нарастването на доходите хората искат да подобрят стандарта си на живот, което е свързано с преместване в по-просторно жилище, в по-привлекателен квартал или пък смяна на стария апартамент с ново строителство. Преместването на много хора към по-големи населени места също е решаващо за голямото търсене на жилища. При отиване в по-голям град хората първоначално най-често живеят под наем. Но щом се ориентират какви са цените на пазара на имоти и решат в кой квартал искат да живеят, пристъпват към покупка на собствен дом.

Заради голямото търсене на жилища брокерите очакват през следващите 2-3 години отново да имаме покачване на цените, но с между 5% и 10%, което е по-малко спрямо годината непосредствено преди влизането ни в еврозоната, пише "Труд". Това е добре за купувачите, защото няма нужда да взимат прибързани решение и имат време да направят оглед на няколко имота и да изберат този, който най-добре отговаря на изискванията им по отношение на цена, локация, среда около сградата и разпределение на стаите.

Същевременно цените продължават да нарастват, което осигурява на инвеститорите в имоти добра доходност, по-висока от лихвите по банковите депозити.