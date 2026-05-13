Светът да се готви за случаи на хантавирус от "трето поколение"

Светът се готви за първите случаи от "трето поколение“ на смъртоносния хантавирус, а експертите предупреждават, че сме само на няколко дни от това пътниците, които вече са евакуирани от круизния кораб, на който пламна епидемията, да предадат болестта на широката общественост.

Досега не са потвърдени случаи при хора, които не са били на борда на луксозния MV Hondius, така че няма доказателства, че вирусът, пренасян от плъхове, се е разпространил извън пределите на кораба.

Но това може да се промени след прехвърлянето на контактен случай в Бретан, северозападна Франция, в болница във вторник сутринта.

Потенциалният случай е идентифициран в Конкарно, община в департамента Финистер на Бретан, и е изпратен в Университетската болница в Рен за допълнителни проверки.

"Засега това остава само контактен случай, човек, който е бил в контакт с някой, носител на вируса. Така че няма нужда от паника, говорим само за един случай, който е овладян“, каза Куентин льо Гайяр, кмет на бретонския пристанищен град.

Дълъг инкубационен период

Въпреки че никой, който не е бил на кораба, не е дал положителен тест, дългият инкубационен период на вируса означава, че е невъзможно да се знае дали пътниците, слезли рано на 24 април, са предали болестта.

Според д-р Стивън Куей, всички случаи от второ поколение – тези, включващи хора, развили симптоми след контакт с "нулевия пациент“, 70-годишния Лео Шилпероорд, са се разболели средно за 22 дни.

Това означава, че случаите от трето поколение, включващи всеки, който се зарази от пътниците, би трябвало да започнат да се появяват около 19 май, ако същият инкубационен период от приблизително три седмици остане валиден.

Досега трима души - холандският гражданин г-н Шилпероорд, 69-годишната му съпруга Мириам и германка - са починали след пътуване с кораба Hondius, като за двама от тях е потвърдено, че са се заразили с вируса.

Това се случва, след като ръководителят на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейесус заяви, че "работата ни не е приключила“ за овладяване на смъртоносния вирус, след евакуациите през уикенда.

Потенциални нови случаи

"Няма признаци, че виждаме началото на по-голямо огнище“, каза Гебрейесус на съвместна пресконференция в Мадрид с испанския премиер Педро Санчес.

Директорът на СЗО все пак се застрахова с изказванията си: "Разбира се, ситуацията може да се промени и предвид дългия инкубационен период на вируса, е възможно да видим още случаи през следващите седмици“, каза Гебрейесус.

Той добави, че светът може да очаква да види още случаи поради нивото на взаимодействие между пътниците, преди инфекцията да бъде потвърдена.

При предишни огнища на щама на хантавирус Andes в Аржентина - щамът, който е преносим между хората, пиковото време за поява на симптомите е било от 22 до 28 дни.

"Вече имаме 10 случая на хантавирус, един очевиден пациент нула и девет случая на предаване от човек на човек от поколение две“, каза д-р Куей и добави: "19 май е добра дата, която да се следи... Ако случаите продължат след този момент, вероятно ще бъдат случаи от поколение две до три".

Преди да бъде установено огнището, около 29 пътници от круизен кораб слязоха от Hondius на Света Елена на 24 април - дестинацията, отбелязваща края на първия етап от пътуването.

Сред слезлите от борна на круизния кораб са били г-жа Шилпероорд, съпругата на пациент нула, както и швейцарска гражданка, която сега е в болница в Цюрих и е дала положителен тест за хантавирус.

Холандката се качи на полет на Airlink до Йоханесбург на 25 април, превозвайки 82 пътници и шестима членове на екипажа. Жената е била тежко болна. След това тя се казва за кратко на втори полет до Амстердам, преди да бъде помолена да излезе от самолета преди излитане.

Г-жа Шилпероорд почина при пристигането си в спешното отделение на болницата в Йоханесбург на 26 април.

Здравните власти бързат да идентифицират всички потенциални контактни случаи, които може да са се заразили с вируса по време на двата полета.

Британски гражданин, слязъл от кораба MV Hondius в британската отвъдморска територия Тристан да Куня в Южния Атлантик, също е заподозрян в заразяване с болестта.

Пътниците са напуснали кораба, преди да стане ясно, че може да са носители на смъртоносния вирус и е възможно да са били в контакт със стотици хора през последните две седмици.

Хантавирус от второ поколение

Въпреки че хантавирусите обикновено се разпространяват от диви гризачи, вече е почти доказано, че болестта може да се предава от човек на човек чрез телесни течности, които могат да съдържат инфекциозни частици.

Симптомите могат да включват задух, треска, силна умора, мускулни болки, стомашни болки, повръщане и диария.

Експертите настояват, че има малък риск за обществото и че това не е поредна пандемия, тъй като вирусът се разпространява само чрез близък контакт, като целувки или споделяне на храна или напитки.

"Това не е поредният COVID и рискът за обществото е нисък, така че няма място за паника", каза миналата седмица Гебрейесус.

Но има обезпокоителни признаци, че щамът Andes може да е дори по-заразен, отколкото се смяташе досега.

Професор Джоузеф Алън от Харвардския университет вдигна тревога, когато разкри, че лекар на борда на „Хондиус“ му е казал, че „съобщенията“ за предаване чрез близък контакт са били погрешни.

Лекарят му казал, че някои от заразените не са имали близък контакт с пациент нула и са се пресякли с него само в трапезарии или лекционни зали.

Щамът Andes

Ако лекарят е прав и физическият контакт не е необходим за заразяване, това може да предполага, че щамът Andes се разпространява чрез въздушно-капково предаване.

При предишно огнище на щама в провинция Чубут, Аржентина, беше съобщено, че някой се е разболял от вируса само след като е поздравил заразен човек на рожден ден.

Въпреки че хората са седели на различни маси, на разстояние до 1,8 метра една от друга, няколко други са били заразени на същото събиране.

И по време на същото огнище двама пациенти, които са били приети в болница за други заболявания, са се заразили с хантавирус, като са били настанени в едни и същи стаи със заразени хора, въпреки че не са имали близък контакт.

Френски гражданин, мъж от САЩ и испанец са дали положителни проби за вируса, откакто бяха евакуирани от кораба през уикенда.

Ако всички пациенти са се заразили от пациент нула, тогава коефициентът на възпроизводство – броят на хората, които всеки човек заразява – е девет.

Такъв процент е толкова висок, колкото и при варианта COVID-19 Omicron, въпреки че фактът, че пътниците са били затворени заедно на кораба, би го довел до много по-висок процент, отколкото би се очаквало в по-широкия свят.

Ако 19 май мине без появата на инфекции от "трето поколение“, следващата дата, върху която СЗО може да се съсредоточи, ще бъде 21 юни, когато инкубационният период ще е приключил.

До този момент няма да има шанс някой друг да се зарази от първото огнище.