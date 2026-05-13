IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 122

Силяновска също се обади за промяната на Конституцията

Промените извън правото на ЕС били неуместни

13.05.2026 | 19:37 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Въпросът за македонския език, история и култура е приключен. Исканията за промяна на Конституцията извън европейската правна рамка са неуместни. Водена от националния интерес, но и от правото и справедливостта, аз само посочвам несъстоятелността на отношението към нас, тоест двойните стандарти. 

Това заяви президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова по отношение на евроинтеграцията на страната си. Тя отрече да „изнася лекции“ на европейските представители, като допълни, че им посочва „двойните стандарти“ и необходимостта от зачитане на Копенхагенските критерии и основните ценности на ЕС.

Силяновска подчерта, че ЕС трябва да зачита националната и културната идентичност на народите. Тя потвърди позицията си, че Преспанският договор с Гърция е бил в противоречие с международното и македонското право, но подчерта, че вече е реалност.

Свързани статии

„Ние изпълняваме малцинствените права над стандартите на много държави членки на ЕС“, каза още тя. 

Силяновска-Давкова потвърди позицията си, че Преспанският договор е бил в противоречие с международното и македонското право, но подчерта, че вече е реалност.

Свързани статии

Тя обаче заяви, че „договорът ясно потвърждава съществуването на македонския народ със собствена история, култура и език, което оправдава употребата на името Македония“.

„Няма логика, ако важи принципът pacta sunt servanda /договорите трябва да се спазват/, едната страна да бъде поставена в подчинено положение“, заяви президентът.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Северна Македония Гордана Силяновска
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem